Finisce in parità la terza giornata di gare per il team italiano di Luna Rossa, dopo aver registrato una vittoria e una sconfitta.

Luna Rossa ha dovuto cedere per la seconda volta al Team britannico di Ineos, dopo che il primo round è stato annullato a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Lo scontro diretto con gli statunitensi di American Magic ha registrato la vittoria di Luna Rossa per il drammatico incidente (fortunatamente senza conseguenze) che ha visto protagonista la barca americana.

In vantaggio sul Team italiano, mentre virava all’ultima boa l'AC75 americana si è prima impennata per poi adagiarsi su un fianco. A quel punto Luna Rossa ha avuto la strada spianata per tagliare il traguardo indisturbata, aggiudicandosi così la sua seconda vittoria. Attualmente i britannici sono ancora imbattuti.

American Magic, America’s entry in the Americas Cup as a metaphor for America pic.twitter.com/Cn1icxDyiX — Chris Doyon (@nilbog3000) January 17, 2021



Risultati Prada Cup:

15 gennaio 2021

1) Ineos UK (1) – American Magic (0) con +1’20”

2) Ineos UK (1) – Luna Rossa Prada Pirelli (0) con +28”

16 gennaio 2021

1) American Magic (0) – Luna Rossa Prada Pirelli (1) con il ritiro degli statunitensi

2) American Magic (0) – Ineos UK (1) con + 4’59”

17 gennaio 2021

1) Luna Rossa Prada Pirelli (0) – Ineos UK (1) con +18”

2) Luna Rossa Prada Pirelli (1) – American Magic (0) con il ritiro degli statunitensi



Classifica generale Prada Cup

1) Ineos UK 4 punti

2) Luna Rossa Prada Pirelli 2 punti

3) American Magic 0 punti



Calendario Prada Cup

22 gennaio 2021: Ineos UK – American Magic e Ineos UK – Luna Rossa Prada Pirelli

23 gennaio 2021: American Magic – Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic – Ineos UK

24 gennaio 2021: Luna Rossa Prada Pirelli – Ineos UK e Luna Prada Pirelli – American Magic

La semifinale si disputerà al 29 gennaio al 2 febbraio mentre la finale dal 13 al 22 febbraio 2021.