Amicizie Cattoliche, sito di incontri online per single cattolici si rinnova e supera i primi 50000 iscritti

Amicizie Cattoliche, startup lanciata tre anni fa, supera i 50.000 iscritti con un incremento di circa 20000 iscritti sul 2018 e lancia nuove funzioni

Il sito di incontri online Amicizie Cattoliche, riservato ai single cattolici e a tutti coloro che non sono alla ricerca di avventure ma di incontri seri, si è rinnovato con un restyling grafico e tecnologico aggiungendo nuove funzionalità per offrire uno spazio online divertente ed efficace per trovare nuove amicizie e l'anima gemella.

Da ora in poi gli iscritti che inseriranno un altro iscritto tra i "preferiti" potranno sapere quando questo ritorna online attivo sul sito e se cambia o no qualcosa nel suo profilo. Questo permette una maggiore interazione e migliora la comunicazione.

Inoltre ogni iscritto potrà utilizzare un emoticon, visibile a tutti, per dire qual'è in quel momento il suo stato d'animo e che cosa sta cercando. Queste immagini potranno sicuramente migliorare la comunicazione tra gli iscritti permettendo di trasmettere meglio e in tempo reale le proprie emozioni.

Ogni iscritto può compilare una sezione per segnalare agli altri componenti della community i propri interessi nel campo dei viaggi, del cibo, della cultura, del cinema, ecc. In questo modo ogni iscritto potrà vedere il grado di affinità che ha con gli altri amici della community online: tutto questo è molto importante poiché le affinità sono indispensabili per fare crescere le amicizie e per costruire relazioni di coppia solide e durature.

Queste sono solo le principali novità implementate sul sito.

Pierpaolo Paolini, che ha fondato il sito di incontri nel maggio del 2016, afferma: " quello che non è mutato è il target del sito. Amicizie Cattoliche vuole promuovere incontri seri dove le persone non si trattano come oggetti da cui trarre un piacere momentaneo ma come soggetti da accogliere, comprendere e amare".

" Amicizie Cattoliche fa di tutto per dare uno spazio online ai single cattolici che sono alla ricerca di nuove amicizie e dell'anima gemella andando a contrastare un clima culturale impregnato di edonismo dove, spesso, purtroppo anche le relazioni interpersonali sono ridotte alla stregua di prodotti da consumare".



Info:

https://www.amiciziecattoliche.com

info@amiciziecattoliche.com