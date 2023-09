L'ETF si chiamerà "ARK 21Shares Ethereum ETF" e avrà come sottostante direttamente Ethereum, con i token ETH custoditi presso la rinomata Coinbase Custody Trust Company, un servizio noto per la custodia di asset per investitori istituzionali.

La richiesta ha anche chiarito in dettaglio i ruoli delle varie parti coinvolte: ARK Invest svolgerà il ruolo di gestore dell'ETF, 21Shares sarà lo sponsor, Coinbase fornirà i servizi di custodia, mentre la Delaware Trust Company agirà da trustee.

I dirigenti di ARK hanno aggiunto che questo ETF rappresenterà un potente strumento sia per gli investitori istituzionali che per quelli retail, offrendo loro la possibilità di accedere direttamente a Ethereum in modo semplice ed economico.