Sandro Bani (nella foto sulla sinistra) e Davide Svezza (sulla destra), anima e cuore musicale di Jackpot Records, label italiana che fa ballare d divertire il mondo con un sound decisamente scatenato, perfetto per muoversi a tempo… sono in un momento creativo decisamente interessante. Ecco perché gli artisti che selezionano per la loro label stanno raggiungendo ottimi risultati in tutto il mondo. E' musica perfetta per un aperitivo pieno di stile, ma anche a notte fonda, in ogni metropoli del pianeta, isole comprese! Li abbiamo intervistati...

Che momento è per Jackpot Records?Come Label ci stiamo concentrando sulle release dell'anno prossimo, sia con progetti "in casa", sia con progetti che hanno generato una certa importanza e visibilità a Jackpot Records (come ad esempio Voodoo e Funk The Sound) sia con nuovi artisti nord-europei che stanno firmando con noi proprio in questi giorni.

Come vanno invece i dj set? Le serate sono in crescita, ci si muove verso eventi privati più che Clubs (thank you covid). Ci stiamo spostando verso una ricercatezza d'altri tempi; meglio un evento privato di tutto rispetto piuttosto che 10 serate al mese, in questo modo stiamo dando più importanza al ruolo del DJ, alla selezione musicale e appunto anche alla ricercatezza.

La vostra label come si sta muovendo? Jackpot Records quest'anno ha lavorato molto bene. Non tante uscite come quelle del 2020, ma tutte le uscite che abbiamo deciso di lavorare hanno avuto un riscontro molto positivo sia sulle chart sia in pista - in tutta onestà nel 2020 non eravamo così forti come nel 2021. Non vediamo l'ora del 2022 per presentare i nostri nuovi progetti artistici!

Come possiamo ascoltare tutti gli artisti della label? Certo, gli artisti di Jackpot Records! Abbiamo già programmato qualche giorno fa una compilation per la prima settimana di gennaio 2022 che include i "best of 2021" di Jackpot Records. All'interno ci sono artisti emergenti che nel 2021 grazie alle loro produzioni con Jackpot Records si sono fatti degnamente strada tra le chart di rilievo degli store club-oriented più seguiti: DAvino, M4PE, Dave Delly, Onacity, Joe Mangione, Roby Strauss e molti altri.



La colonna sonora perfetta per questa loro intervista è disponile su Spotify, a questo link:

https://bit.ly/JackpotRecords-spotify