Acqua Geraci conferma il suo concreto impegno verso la sostenibilità. L’Azienda, nell’ultima verifica del Sistema di Gestione della Sostenibilità, condotta dall’ente certificatore @Sustainy secondo il modello ESG-SDGs Rating:2022©, ha ottenuto la valutazione AA+.

La valutazione conferma che Acqua Geraci è strutturalmente impegnata in un percorso concreto verso lo sviluppo sostenibile. In particolare, l’azienda ha raggiunto 16 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) indicati dall’ONU nell’Agenda 2030, dimostrando una visione d’impresa orientata al futuro e in linea con i più alti standard internazionali.

"Questo risultato – afferma l’avvocato Elisa Braccioforte, amministratrice di Acqua Geraci (nella foto)– è il frutto di un lavoro continuo e strutturato che coinvolge tutte le aree aziendali, dalla gestione ambientale alla responsabilità sociale, fino alla governance. Il Sistema di Gestione per la Sostenibilità ci permette di monitorare, pianificare e migliorare le nostre performance in modo sistematico e trasparente."

Tra gli SDGs certificati vi sono: Povertà Zero, Fame Zero, Salute e Benessere, Istruzione di Qualità, Uguaglianza di Genere, Acqua Pulita e Igiene, Energia Pulita e Accessibile, Lavoro Dignitoso e Crescita Economica, Industria e Innovazione, Riduzione delle Disuguaglianze, Consumo e Produzione Responsabili, Azione per il Clima, Vita Sott’Acqua, Vita sulla Terra, Pace e Giustizia, e Partnership per gli Obiettivi.

Oltre al riconoscimento in ambito ESG, Acqua Geraci è certificata per il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 che consente un controllo rigoroso degli impatti ambientali generati dalle proprie attività.

Il punteggio AA+ riflette non solo la conformità agli standard ESG (Environmental, Social, Governance), ma anche la capacità dell’azienda di attivare strumenti efficaci per migliorare costantemente le proprie prestazioni in ottica sostenibile.

Acqua Geraci continua così a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella produzione di acqua minerale con una strategia che unisce qualità del prodotto, attenzione all’ambiente e responsabilità sociale.