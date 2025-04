Dichiarazione di Regina De Dominicis, Direttrice regionale dell'UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale:

"Siamo sconvolti dall'orribile attacco a Kryvyi Rih che, secondo le notizie, ha ucciso almeno nove bambini e ne ha feriti molti altri, tra cui uno di soli tre mesi. Secondo le notizie, un missile ha colpito un quartiere residenziale nel distretto di Saksahanskyi nelle prime ore della sera, un momento in cui molte famiglie si riuniscono in vista del fine settimana, atterrando nei pressi di un parco giochi e travolgendo case, scuole e un ristorante. Tra le scene di devastazione, i genitori sono stati visti piangere, cullando il corpo del figlio morto. Nessun bambino dovrebbe mai soffrire un tale terrore. Nessun genitore dovrebbe mai sopportare un tale dolore. L'UNICEF e i nostri partner sono sul campo per sostenere le famiglie colpite e coordinarsi con le autorità locali per fornire assistenza di emergenza. La risposta è in corso. Secondo i dati verificati dalle Nazioni Unite, dal febbraio 2022 sono stati uccisi o feriti più di 2.500 bambini e milioni di giovani vite sono state sconvolte. Ogni bambino ucciso è un futuro rubato. L'uso brutale di armi esplosive in aree popolate e gli attacchi a strutture e infrastrutture civili, che danneggiano in modo sproporzionato i bambini, devono finire. I bambini in Ucraina hanno bisogno di pace. Hanno bisogno di protezione. Hanno bisogno di un senso di speranza per il futuro, non di altro dolore e lutto".