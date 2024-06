Dal dicembre 2016 la Confraternita dell’Uva anima la strada di Via Cartoleria 20/B, davanti alla storica facoltà di Lingue dell’Università di Bologna e, da otto anni, è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza.

Purtroppo la proprietà di Via Cartoleria 20/B ha deciso di non rinnovare il contratto di locazione e domani, venerdì 28 giugno, sarà l’ultimo giorno di lavoro della Vineria, che ha visto tante persone in questi anni attraversare la porta per ripassare un esame, per un aperitivo a base di vini e taralli in occasione di una visita a Bologna per il fine settimana o per festeggiare lauree e compleanni.

La decisione di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - arriva a sostegno delle spese finali, come la chiusura dei rapporti lavorativi, la consulenza legale e finanziaria richiesta per le pratiche burocratiche, l’esborso per le pratiche burocratiche stesse, il costo in termini economici, di tempo e di energie per svuotare l’immobile, e tante altre spese al momento difficilmente prevedibili.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/la-vineria-la-confraternita-dell-uva-chiude-aiutaci-a-sostenere-le-spese-finali/