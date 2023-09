La regione del Nord Africa dispone di una risorsa solare eccezionale che può trasformare il panorama energetico dell'Europa. Questa regione ha delle condizioni meteorologiche specifiche che influenzano i ritmi stagionali di generazione solare, diversi da quelli europei. Nelle estati secche e torride, la radiazione solare è costante e forte, mentre nelle stagioni umide si registrano delle fluttuazioni dovute alla copertura nuvolosa e a una minore intensità luminosa.

Nonostante questo, l'energia solare è ancora poco sfruttata. Alcuni paesi come l'Egitto, il Marocco e l'Algeria stanno però mostrando la via verso una transizione energetica più verde. L'Egitto, ad esempio, ha raggiunto una potenza installata di 2 GW di energia solare nel 2023, mentre il Marocco ha annunciato dei piani ambiziosi per arrivare a una capacità di 12,5 GW. L'Algeria ha una capacità in funzione di 454 MW ma punta a raggiungere 5 GW nel prossimo futuro.