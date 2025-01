Cotral, azienda di trasporto pubblico extraurbano della Regione Lazio, si prepara a rafforzare significativamente la propria flotta regionale, con l’arrivo entro il 2025 di 68 nuovi autobus Iveco Crossway Normal Floor. Questi nuovi veicoli si aggiungono ai 58 autobus già in fase di consegna e rappresentano un passo importante verso una mobilità più sostenibile e moderna nel Lazio, in vista della crescente domanda legata al Giubileo 2025.



Sostenibilità ambientale: il focus di Cotral su gas naturale ed elettricità

Dei 68 autobus previsti, 62 saranno alimentati a gas naturale compresso (CNG), una tecnologia che consente di ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti. Questa scelta risponde alla crescente necessità di offrire un servizio di trasporto pubblico meno impattante sull’ambiente. Parallelamente, i 20 autobus elettrici in arrivo rafforzeranno l’offerta dell’azienda per i servizi locali e interurbani, confermando l’impegno di Cotral verso la transizione ecologica. Grazie alla conclusione dell’accordo quadro sottoscritto nel 2022, saranno in totale 480 gli autobus Iveco di ultima generazione che entreranno a far parte della flotta aziendale. I nuovi veicoli sono progettati per garantire elevati standard di efficienza operativa e una migliore esperienza di viaggio per tutti i passeggeri. “Questi mezzi – si legge in una nota – pensati per garantire maggiore efficienza e sostenibilità, potenzieranno linee strategiche della nostra rete regionale, agevolando la mobilità dei visitatori e dei cittadini”.



Cotral, il Presidente Manolo Cipolla: “Lavoriamo per una mobilità attenta alle esigenze dei nostri utenti e dell’ambiente”

“Con l’introduzione di nuovi autobus a gas naturale, stiamo investendo concretamente per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i cittadini del Lazio – ha fatto sapere Manolo Cipolla, Presidente di Cotral dal 2024 – Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, lavorando per una mobilità sempre più attenta alle esigenze dei nostri utenti e dell’ambiente”. Con 300mila passeggeri ogni giorno, 110 milioni di passeggeri ogni anno, oltre 8.000 corse di autobus giornaliere e 376 Comuni del Lazio collegati, l’obiettivo principale dell’azienda è garantire il trasporto pubblico locale nella Regione Lazio, fornendo un servizio efficiente e rispettoso del territorio e dell’ambiente in cui opera.