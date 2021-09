Con il ritorno dei tifosi negli stadi sta riprendendo la vecchia e per nulla buona abitudine dei cori razzisti che alcune tifoserie lanciano nei confronti dei giocatori delle squadre avversarie... specialmente quando le cose in campo non vanno bene.

Così, a Bergamo, in occasione di Atalanta - Fiorentina, gli ultrà bergamaschi hanno insultato il portiere della viola Terracciano e hanno dato dello zingaro al serbo Vlahovic.

Il giorno dopo a San Siro sono stati i tifosi laziali protagonisti di cori razzisti rivolti contro il milanista Bakayoko. Il Milan, però, non sembra voler lasciar correre sull'accaduto... e a ragione!



Così, la società rossonera ha comunicato di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale della Figc, "affinché venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio",

Bakayoko era già stato fatto oggetto di insulti da parte della tifoseria laziale durante la sua prima esperienza in rossonero, dopo che il centrocampista francese al termine di un Milan-Lazio aveva mostrato la maglia di Acerbi alla curva rossonera, come presa in giro.