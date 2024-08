Colpaccio Hellas Verona! Esordio da sogno per la squadra di Zanetti che piega 3-0 il Napoli di Conte. Succede tutto nella ripresa: Livremento in apertura riceve l'assist di Lazovic e porta in vantaggio i suoi, poi sale in cattedra il neo entrato Mosquera che chiude la partita con una doppietta al debutto in A. Si morde i gomiti il Napoli per aver sprecato nel primo tempo e una traversa colpita da Anguissa nella ripresa che avrebbe potuto cambiare volto alla partita. Ha ancora tanto da lavorare Conte con questo Napoli tutto da completare sul mercato.



Kvara costretto al cambio: per lui un affaticamento muscolare

Subito un problema non da poco per Antonio Conte nel finale del primo tempo di Hellas Verona-Napoli. L'allenatore salentino, a pochi minuti dal duplice fischio dell'arbitro, ha infatti dovuto sostituire Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo georgiano, colpito in precedenza al collo da Dawidowicz, ha accusato un giramento di testa e ha chiesto il cambio. Secondo quanto riferito dalla SSC Napoli, poi, il georgiano ha accusato anche un affatticamento muscolare. Al suo posto è entrato Raspadori.



Mosquera a Dazn: "Serata indimenticabile, che emozione dopo i gol"

Daniel Mosquera, attaccante dell’Hellas Verona e autore di due gol al Napoli nel 3-0 finale, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Credo che questa giornata sarà impossibile da dimenticare. Ringrazio Dio per quest’opportunità, per essere arrivato nel calcio europeo: sono davvero felicissimo. È davvero incredibile raccontare l’emozione che ho provato dopo i gol, nulla di preoccupante sull’esultanza sono solo scivolato (sorride, ndr)”.



EL PAMPA - Sosa: "Conte si è lamentato, ma la società ha speso molto e altri arriveranno"

Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza ai microfoni di Tele A: "Conte lo conosciamo, avrebbe detto le stesse cose all’Inter, al Tottenham ed alla Juve attuale. Si è lamentato ma la società ha speso molto e altri arriveranno per completare anche se Osimhen non è stato ancora venduto. Conte ha un po’ pianto, diciamolo, lo avremmo dato e lo abbiamo detto quando queste cose le diceva in altre società”.



GAZZETTA - Napoli, lunedì le visite di Neres: dopo il calciatore raggiungerà Castel Volturno

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'arrivo in Italia di Neres, giunto per svolgere le visite mediche con il Napoli: "E' sbarcato oggi in Italia, con un volo da Lisbona, l'esterno brasiliano David Neres, che il Napoli ha prelevato dal Benfica: un'operazione particolarmente onerosa, da ventotto milioni complessivi, che consente però a Conte - in attesa di riabbracciare Lukaku - di avere a disposizione un rinforzo importante già dal debutto casalingo in campionato, domenica prossima contro il Bologna. Neres è arrivato a Fiumicino e domattina sosterrà le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart. Al termine, raggiungerà subito Castel Volturno per la firma del contratto e si metterà a disposizione di Conte. L'idea del tecnico è quella di schierarlo alle spalle del centravanti (oggi Raspadori, domani Big Rom) al fianco di Kvaratskhelia".



NAPOLI, MANNA: "OSIMHEN? CERCHIAMO SOLUZIONE, SE RESTA DOVREMO PARLARE"

Ospite negli studi di Sky Sport, Giovanni Manna, ds del Napoli, si è focalizzato sul caso Osimhen: "Abbiamo fatto una scelta condivisa per salvaguardare il gruppo -ha detto l'ex dirigente della Juventus -. Stiamo lavorando col suo entourage e cerchiamo la soluzione migliore. Sicuramente non è un calciatore da sistemare come dicono molti. Se può restare? Ha due anni di contratto. Se non si trova una soluzione entro il 30 agosto dovremo parlare col ragazzo".