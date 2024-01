Yoga nidra è una tecnica di rilassamento yoga molto semplice da praticare, anche a casa, e dagli importanti benefici. In particolare, come emerge da studi scientifici, yoga nidra aiuta a contrastare l'ansia e i disturbi del sonno, che ci fanno svegliare già stanchi, e migliora la memoria.

Yoga nidra è una tecnica di meditazione yoga che richiede di sdraiarsi sulla schiena e chiudere gli occhi, spostando poi l'attenzione alle varie parti del corpo e al respiro, seguendo vari passaggi, in genere indicati da una voce che guida il rilassamento.

Le ricerche condotte su yoga nidra hanno permesso di mostrare che chi pratica con regolarità questa tecnica, anche se non è esperto di yoga, può ottenere importanti benefici già dopo due settimane. In particolare, yoga nidra favorisce il sonno profondo durante il riposo notturno, che è quella parte del sonno che ci rigenera e ci permette di sveglarci riposati. Non solo, yoga nidra rilassa e migliora la plasticità cerebrale, con benefici per la memoria.

