"Abbiamo bisogno di stabilità, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare" ha detto Renzi aprendo i lavori della prima Assemblea Nazionale di Italia Viva.

E ancora: "Noi abbiamo molto rispetto del Presidente del Consiglio e vogliamo dargli una mano e speriamo che vada avanti".

Quindi, appoggio totale al governo...



Alla fine, ognuno, tra scuse più o meno buone e bugie, continua a ripetere che si voterà per le politiche a fine legislatura.

Credo davvero che per tanti deputati e senatori, abbandonare oggi questa legislatura significhi quasi sicuramente non essere più rieletti.

Non credo che tutti abbiano questo "amore per la patria", credo invece che per molti sia difficile pensare di dover perdere privilegi e 15.000 euro al mese.

Il resto sono solo un bel mucchio di chiacchiere e il "nulla", sia per l'immediato che per il futuro. Insomma... le solite cose!