Sabato, in Myanmar ricorreva la celebrazione della 76.esima edizione della Giornata delle forze armate, con cui ogni anno nel Paese si commemora l'inizio della resistenza militare contro l'occupazione giapponese nel 1945.

Nell'occasione, Min Aung Hlaing, il generale a capo del colpo di Stato dello scorso febbraio, ha parlato alla televisione dichiarando che l'attuale compito dell'esercito è quello di salvaguardare la tenuta democratica del Paese, che le manifestazioni di protesta sono pertanto antidemocratiche e che il golpe è da considerarsi diretta conseguenza dell'illegalità messa in atto da parte di San Suu Kyi e del suo partito.





WARNING - GRAPHIC CONTENT: Security forces killed more than 90 people across Myanmar in one of the bloodiest days of protests since a military coup last month https://t.co/kFoxSVhtQa pic.twitter.com/W25q6sfdhM