CHIARA TAIGI - UN CAPODANNO CON… IL CUOR!

APPUNTAMENTO su RAI UNO

01 GENNAIO 2022 ORE 8:30

Programma UNOMATTINA In FAMIGLIA

Chiara Taigi sarà in diretta su RAI UNO nel programma di Unomattina in Famiglia per il giorno di Capodanno, con il desiderio di portare personalmente il suo Augurio di Buon Anno sulla prima rete nazionale a Tutti, in compagnia di Tiberio Timperi e Monica Setta e la Regia di Marco Aprea.



Potremmo dire un "Capodanno in Famiglia", tutti insieme al risveglio del mattino del primo dell'anno, Chiara Taigi ha voluto donare un segno musicale di grande intensità e di buon augurio con il Canto, sarà una parentesi differente a sorpresa nel programma Unomattina in Famiglia a partire dalle ore 8:30 di Sabato 1 Gennaio 2022.

“Con un grande Augurio di una nuova luce per il 2022, Vi aspetto sabato mattina, augurando una buona fine festosa del 2021 ed un ritorno alla normalità accompagnato e sospinto dall'energia della Musica e del Canto, che ci dona forza allo spirito e la volontà di migliorare sempre!

Un piccolo regalo musicale per iniziare l'anno in modo positivo e con passione, dedicato a Tutti e alle Persone che mi hanno sempre sostenuto... Auguri di Buon Anno!” Chiara Taigi



