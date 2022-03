Erano in 20mila in piazza Santa Croce a Firenze alla manifestazione promossa da Eurocities, associazione che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250.000 abitanti, in favore delle città dell’Ucraina sconvolte dal conflitto in corso. Un evento per dimostrare solidarietà e vicinanza al di là delle logiche nazionali, per unire tutte le città europee per un unico e grande messaggio di pace.

"Saluto tutti gli amici di Ucraina, d'Europa tutti amici della libertà. So che oggi siete oltre 100mila in molte piazze di diverse città. Noi ucraini vi siamo grati.

Le forze armate russe hanno circondato le città ucraine e le vogliono distruggere. Bombardano 24 ore su 24, bombardano le cliniche, le chiese, le piazze, che sono come le vostre.

Questa guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere. Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell'Ucraina, dai razzi, dagli aerei russi, dai missili. ... Dobbiamo stare insieme nella Comunità europea, è importante per l'Ucraina".

Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto alla manifestazione in collegamento video.