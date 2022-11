Con il tempo di 1:29.621, Jorge Martin (Pramac) sui 4 Km del Ricardo Tormo ha conquistato la terza pole consecutiva, la quinta della stagione di MotoGP, nel gran premio della Comunitat Valenciana, ultima gara dell'anno, dove Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) si disputeranno il titolo, divisi da 23 punti che favoriscono però il pilota italiano.

In poco più di 6 decimi sono raccolti i dodici piloti che domani partiranno dalle prime quattro file della griglia. Per questo, non è molto significativo il fatto che il francese prenda il via dalla quarta casella, mentre il piemontese prenda dall'ottava, il distacco tra i due è di 159 millesimi. Inoltre, l'unica possibilità per Quartararo di aggiudicarsi il mondiale è quella di vincere la gara, sperando che il suo rivale non vada a punti, non tagliando il traguardo oppure non andando al di là del 15° posto.

In Q2, secondo tempo per Marc Marquez (Honda) e terzo tempo per Jack Miller (Ducati), che ha però chiuso la sua sessione finendo fuori pista.

Questo l'elenco dei primi 12 migliori tempi:

01. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1:29.621

02. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.205

03. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.213

04. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.279

05. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.319

06. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.334

07. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.418

08. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.428

09. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.481

10. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.503

11. Luhca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.522

12. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.620

Domenica la gara prenderà il via alle 14:00.