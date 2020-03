L'Istituto Superiore di Sanità, mercoledì, ha pubblicato una nota commento del rapporto sulle caratteristiche, in Italia, dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 basato sui dati aggiornati al 17 Marzo.



In base al documento, in media, dall'insorgenza dei sintomi al decesso trascorrono 8 giorni, 4 giorni dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale e sempre 4 giorni dal ricovero in ospedale al decesso.

Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è di 1 giorno più lungo in coloro che vengono trasferiti in rianimazione rispetto a quelli a colooro che non vengono trasferiti (5 giorni contro 4 giorni).



Per quanto riguarda i metodi di contrasto alla Covid-19, il comune utilizzo di terapia antibiotica è spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di COVID-19. In 25 casi (14,9%) sono state utilizzate tutte 3 le terapie: antibiotica, antivirale e steroidea.



Per quanto riguarda le caratteristiche dei deceduti, il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2,7. Complessivamente, 3 pazienti presentavano 0 patologie (0,8% del campione), 89 (25,1%) presentavano 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25.6%) e 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie.











Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 al 17 Marzo 2020

www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf