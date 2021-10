1:23.804 è stato il miglior tempo ottenuto da Hamilton (Mercedes) nelle libere del venerdì sul circuito dell'Intercity Istanbul Park di Istanbul (anche se Istanbul è a un'ora di macchina) per il GP della Turchia di Formula 1 che si disputerà domenica prossima.

Ma sullo spettacolare circuito turco, a stupire più di tutti, è stata la Ferrari di Leclerc, secondo miglior tempo di giornata a 166 millesimi dal pilota inglese.

Al terzo posto troviamo l'altra Mercedes di Bottas, a 4 decimi, seguita a un decimo di distacco dalla Red Bull di Perez, mentre Verstappen (Red Bull), è a 635 millesimi da Hamilton, con il quinto tempo, dopo aver "lottato" tutto il giorno con i problemi di sottosterzo della sua vettura.

Ma per l'olandese, i cui meccanici sicuramente faranno miracoli nel corso della notte per risolvergli i problemi di guida, c'è già comunque una buona notizia per la gara di domenica: Hamilton avrà una penalità d i 10 posizioni in griglia, quindi, nella migliore dell'ipotesi, dovesse ottenere la pole, prenderà il via dalla prima casella della sesta fila.

Questo perché i tecnici della Mercedes hanno riscontrato un possibile problema al suo motore (non all'intera power unit), che per tale motivo hanno deciso di sostituire. Poiché è il quarto nel corso della stagione, scatta anche la penalizzazione. Se avesse sostituito l'intera power unit Hamiltona avrebbe dovuto partire dall'ultima posizione.

Cosa, invece, che accadrà al ferrarista Sainz, che ha fatto il suo miglior tempo nella prima sessione di libere, per aver portato in Turchia la nuova power unit che sta utilizzando Leclerc, che il pilota monegasco aveva fatto debuttare a Sochi, e che oggi sembra essere ancor più decisiva di due settimane fa. Sainz, per tale motivo, domenica partirà dall'ultima fila.

Così Hamilton ha commentato la sua prestazione:

"Siamo partiti con un buon assetto e siamo stati molto veloci nella prima sessione. Poi abbiamo apportato qualche modifica, anche perché la pista è sempre in evoluzione di sessione in sessione. I cambiamenti che abbiamo fatto però non mi hanno fatto sentire a mio agio come nella prima sessione. Però abbiamo raccolto tante informazioni che speriamo che ci possano essere utili nelle prossime sessioni. Non so quanto margine ci sia ancora, ma troviamo sempre qualcosa e penso che ci riusciremo anche stasera, sperando che poi domani non piova".

A proposito di meteo, per le qualifiche, nel primo pomeriggio, la possibilità che possa piovere è abbastanza ridotta, così come domenica, durante la gara.

Del circuito di Istanbul, saranno da apprezzare la particolarissima curva otto e la "stressantissima", per i freni e per i piloti, curva 12, alla fine della parte più veloce del Tracciato. Sarà sicuramente una gara da non perdere, specialmente se oltre alle solite Mercedes e Red Bull anche le Ferrari potranno diventare delle guastafeste.

Questi i tempi delle libere...