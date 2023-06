Da venerdì 16 giugno in uscita sui principali stores digitali..

“Se Piovesse Sarebbe Neve” è la canzone delle promesse mai mantenute, dei discorsi che lasciano il tempo che non si trova, del “oggi sole finalmente” quando dentro hai solo pioggia, dell’insana pratica (qui il campione mondiale) di controllare il meteo per ammazzare il tempo e di controllare il tempo per ammazzare il meteo.

“La canzone che mi ricorda che in fondo dovremmo parlare un po’ più della pioggia. Anche e soprattutto quando fa caldo.” nicolainmusica





Storia dell’artista

nicolainmusica è il progetto solista di Nicola Cassarino, nato ufficialmente nel 2019 in una piccola stanza di neanche 10 metri quadrati a Torino. Nicola nasce come umano a Modica, in Sicilia, nel 1999 e come chitarrista all’età di 13 anni. Cresce musicalmente con il rock e i “chitarroni”, per poi approdare a generi diversi come jazz, elettronica, neo-soul. Ma questi sono solo alcuni dei generi che influenzano le sue creazioni. Ritrovatosi solo, dopo numerose esperienze in band, nel grigio capoluogo piemontese si vede adesso impegnato in un progetto che lo coinvolge direttamente e personalmente; ed è pronto a raccontare in musica le proprie riflessioni esistenziali sul mondo, sull’uomo e sul cibo del supermercato.

Nel febbraio del 2019 viene selezionato per partecipare al programma “OGRYOU – Young Adults”, promosso dalle Officine Grandi Riparazioni di Torino, che coinvolge giovani artisti nell’organizzazione di eventi culturali e in incontri con personalità importanti del mondo dell’arte, nazionali e internazionali. A settembre 2019 viene selezionato tra circa 100 artisti per partecipare al contest “Torino Sotterranea”. A ottobre dello stesso anno, inoltre, annuncia la propria partecipazione al Live Tour di “Sanremo Rock” per cui è stato scelto grazie al brano “Yogurt Greco”.

Tra i locali torinesi in cui ha portato la propria musica: OffTopic, LAB, Il Maglio, OGR. Il 31 maggio 2019 esce su Sound Cloud il suo primo EP di quattro pezzi completamente autoprodotto, “BE-EP”. Il 1° novembre 2019 esce su YouTube e successivamente in tutti gli stores il singolo “Destinity”, con un testo in dialetto siciliano scritto dal rapper e amico Terra. L’8 gennaio 2021 esce “Un Sorriso”, una ballata rock con venature di malinconia. A luglio è la volta de “La Grande Depressione del ‘29”, brano che sarà accompagnato per la prima volta da un videoclip auto prodotto disponibile su YouTube. Dal 2021 sposta le proprie attività a Bologna.

È qui che a febbraio 2022 rilascia il proprio ultimo singolo, “Oceano”, con un videoclip presente su YouTube, interamente ambientato all’interno di una libreria di Torino che accoglie anche delle parti animate. Il 10 febbraio 2023 pubblica “L’Uomo di Pietra”, brano già incluso nel primo EP ma adesso in una nuova versione. Seguirà l’uscita del videoclip su YouTube. “L’Uomo di Pietra” è una canzone-ricordo ma anche una canzone-ringraziamento. Parla di quello che avrei dovuto dire ma non ho mai detto, di quello che capisci quando ormai è troppo tardi. Musica che attraverso il ricordo cerca di superare i confini del tempo per lasciare un messaggio al proprio destinatario.”