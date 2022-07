Un nuovo strumento per misurazione dimensionale automatizzate è stato aggiunto alla gamma di sistemi metrologici video digitali Smart_Projector di SmartVision.

Il sistema di misurazione video digitale Smart_Projector, disponibile in dodici modelli, può misurare automaticamente le dimensioni dei componenti grazie alle tecnologie ottiche e di elaborazione delle immagini implementate da SmartVision. Analizzando l'immagine prelevata da un componente, rilevando i bordi ed i particolari ad alta velocità, in modo accurato, oggettivo e ripetuto, è quindi possibile misurare rapidamente componenti con caratteristiche semplici e complesse fino a 16000 punti di controllo.

Con la crescente domanda di componenti meccanici e micromeccanici di precisione e l'aumento del numero di componenti elettronici utilizzati dalle industrie automobilistiche, i sistemi di misurazione video digitali devono controllare molti più componenti nelle linee di produzione, e ad una velocità superiore.

Il nuovo Smart_Projector_Quattro_Pro, con un'innovativa soluzione ottica di obiettivi zoom, completa la gamma della serie Smart_Projector. Questo dispositivo consente quattro diverse soluzioni di ingrandimento, ed possibile cambiare il campo visivo (FoV) tramite software; ideali per piccoli e medi componenti o per controllare più pezzi simultaneamente.

Tutti i modelli della serie Smart_Projector sono disponibili con una vasta gamma di accessori dedicati e opzioni hardware/software, offrendo una scelta di macchine a seconda delle applicazioni e della struttura del cliente. Inoltre, grazie a Smart_Automation_Suite (Modulo I/O opzionale), è possibile integrare completamente nella linea di produzione diversi sistemi Smart_Projector, con monitoraggio remoto in tempo reale.

Con Smart_Projector è finalmente possibile effettuare misurazioni dimensionali e controlli di qualità di un'ampia gamma di componenti, in molteplici settori industriali, in modo automatico, oggettivo, ripetibile, facile e veloce.

▪ Progettato per l’utilizzo con software Multi-touch

Un software facile da usare, con sovrapposizione del file DXF all’immagine e gestione avanzata del FoV per il sistema di misurazione SmartVision, ampliato alla logica multi-touch, consente misurazioni con funzionalità one-touch, nonché panoramica e zoom video dell'immagine sul dettaglio da controllare. Aumenta l'efficienza delle funzionalità di misurazione, della gestione dei dati e delle attività di reporting con un semplice tocco sullo schermo.

▪ Dati di Misurazione Accurati

Smart_Projector effettua misurazioni oggettive, accurate ripetibili, in tempo reale e fornisce immediatamente il risultato a video tramite un segnale semaforico « Pass (verde) / Fail (rosso) », senza alcuna necessità di interpretazione tecnica da parte dell'operatore, garantendo così una valutazione automatica e completa, oltre alla comunicazione di tutti i dati delle attività di controllo eseguite in file Excel compatibili e PDF con immagine.

▪ Dispositivo Industriale Efficiente

Smart_Projector è compatto, robusto, statico, senza ventole e parti mobili, con una camera di analisi protetta che impedisce alla luce esterna e alla polvere di influenzare i controlli. Espressamente progettato per essere utilizzato negli ambienti industriali con cicli intensivi di produzione, non necessita di ricalibrazione, messa a fuoco manuale o collimazione.

Smart_Projector è un dispositivo innovativo di alta qualità, Made in Italy, inventato e progettato da SmartVision sulla base di molti anni di esperienza in campo industriale e di laboratorio.

Contattateci telefonicamente allo 0432 484765 o alla email [email protected] per concordare un Meeting, una Demo, un Live-Test con i vostri Campioni o per richiedere un'Offerta. Visitate il nostro sito web www.SmartVision.it per scoprire le ultime novità e prodotti.