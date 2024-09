Nel corso della sua carriera, Davide Bertone ha guidato operazioni di rilievo in Mediobanca e Fiat Group. Attualmente ricopre l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Fondo Italiano d’Investimento SGR.



WikiCeo: la carriera di Davide Bertone in dettaglio

Laureatosi nel 1994 in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, Davide Bertone avvia il proprio percorso professionale nel ruolo di Associate nel team Corporate Lending di Mediobanca, occupandosi dell’ambito dei prestiti aziendali a lungo termine per grandi clienti. Nel 1998 fa ingresso in Fiat come Senior Analyst nella Pianificazione strategica, supportando le relazioni con gli investitori e le operazioni straordinarie. Nel 2000 diventa CFO di Fiat Auto Argentina SA. Davide Bertone torna nuovamente in Mediobanca nel 2002 in virtù della nomina ad Associate Director - Leverage Finance, con responsabilità nelle operazioni con leva finanziaria. Dopo tre anni è promosso al ruolo di Direttore responsabile per le aree acquisizioni e operazioni con leva finanziaria. Ulteriore tappa professionale giunge nel 2013, anno in cui diventa Managing Director e co-responsabile del gruppo sponsor finanziari, occupandosi di private equity, fondi infrastrutturali e family office. Nel 2019 assume la guida delle soluzioni mid-corporate e sponsor finanziari.



Davide Bertone nel Fondo Italiano d’Investimento SGR

Il profilo di Davide Bertone su WikiCeo riporta che il suo attuale incarico nel Fondo Italiano d’Investimento SGR ha avuto inizio nel 2002, con la nomina ad Amministratore Delegato e Direttore Generale da parte di Cassa Depositi e Prestiti (MEF). Il Fondo gestisce numerosi fondi mobiliari di investimento chiusi, riservati a investitori qualificati, con l’obiettivo di favorire investimenti strategici. Sotto la sua guida, la società ha finalizzato nel 2023 l’ingresso in RINA S.p.A., azienda internazionale specializzata nell’ingegneria e nella certificazione di settori cruciali per le transizioni tecnologiche. In precedenza, nel 2021, Davide Bertone è stato insignito del Premio di “Professionista dell’anno - PTO” in occasione dei “Finance Community Awards”, riconoscimento assegnato per la sua capacità di gestione di un’ampia varietà di clienti e operazioni complesse. Tra i risultati più rilevanti anche la ricerca di partner internazionali per le eccellenze industriali a conduzione familiare e la transizione di aziende del segmento MidCap. La sua esperienza e competenza lo rendono una figura di riferimento nel panorama finanziario italiano, in particolare per le operazioni di private equity e di gestione patrimoniale.