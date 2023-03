500 vite in pericolo al largo della #Sicilia! Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!

Questa è l'allerta di Alarm Phone lanciata a fine mattinata, mentre la Guardia Costiera (fonte Sergio Scandura) sta effettuando una importante operazione di Ricerca e Soccorso nel Mar Ionio, dove vi sono 1.000 persone in almeno 3 grandi imbarcazioni.

Ieri sono sono arrivate in Italia più di 1.800 persone, a seguito anche di 41 sbarchi, portando a più di 2.300 il numero di arrivi nelle ultime 48 ore.

Dato che navi delle ong nel Mediterraneo centrale non stanno operando grazie all'assurdo decreto flussi, con la nave di Emergency a Brindisi, adesso i rappresentanti del post-fascismo attualmente al governo hanno casualmente smesso di parlare di "pull factor".

Ieri, al largo delle coste di Lampedusa, si è rischiata un'altra tragedia, con una barca di fortuna con 42 migranti, fra cui 5 donne e 1 minore, che è naufragata in tarda serata in acque Sar italiane. Ad evitare gli annegamenti è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino.

Ormai è sempre più evidente che Meloni e i suoi ministri, che annaspano per mettere in atto la loro propaganda elettorale, sono scollegati dalla realtà. Il pull factor non esiste, ma già si sapeva. Sottovalutano i rischi delle traversate in mare definendole crociere e viaggi di piacere, mentre in Calabria affogano un centinaio di persone. Fanno la faccia feroce annunciando rimpatri, pene severe per gli scafisti e restrizioni nel rilascio di permessi umanitari, ma i migranti continuano e continueranno ad arrivare... come prima e più di prima, perché il vero fattore di attrazione è la disperazione.

A proposito... gli scafisti per i quali ieri Meloni e i suoi ministri hanno annunciato pene severe sono in massima parte, né più né meno, dei migranti come quelli che trasportano. Coloro che gestiscono il traffico non stanno certo a pilotare un barcone... se vogliono venire in Europa, prendono un aereo e, visto che ne hanno le possibilità, non è escluso neppure che viaggino in prima classe.