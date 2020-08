Sono stati avvistati nella tarda mattinata di oggi, 28 agosto 2020, i primi dei 328 nuovi bus, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Le prime immagini su Odissea Quotidiana

I primi arrivi erano inizialmente previsti per la primavera 2020, slittati poi a giugno, successivamente a luglio, per poi diventare agosto ed infine annunciati dall’Assessore Calabrese per la settimana del 24-30 agosto.

I primi 70 mezzi modello Citymood che arriveranno a Roma fanno parte di un lotto da 97 bus a due porte, alimentati a gasolio, dotati di impianto per l'aria condizionata, videosorveglianza e cabina protetta per l'autista con accesso riservato in corrispondenza della prima anta della porta anteriore.

Gli altri lotti avranno invece tre porte e 56 bus saranno alimentati a metano.

Queste prime vetture, ancora da immatricolare, sembrano essere destinate alle linee della rimessa Magliana, nella zona nord della città. I successivi lotti probabilmente saranno distribuiti anche negli altri impianti della città.

Questi bus sostituiranno i più vecchi Iveco CityClass Cursor diesel Euro3