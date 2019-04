Greta Thunberg: ho ringraziato il Papa per aver parlato della crisi climatica

Non è stata la riflessione sulla preghiera del "Padre nostro" a riempire le cronache del resoconto dell'Udienza generale del mercoledì alla vigilia del Triduo pasquale, che Francesco ha tenuto in piazza San Pietro. Lo è stata invece la stretta di mano tra Francesco e la piccola Greta Thunberg, la sedicenne svedese che è a Roma per partecipare il 19 aprile al Friday For Future che si svolgerà a piazza del Popolo.

"Oggi - ha scritto Greta sulla propria pagina Facebook - ho incontrato Papa Francesco. L'ho ringraziato per aver parlato così chiaramente sulla crisi del clima. Mi ha detto di andare avanti".

"Il Santo Padre - ha poi dichiarato il capo della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti - ha ringraziato e incoraggiato Greta Thunberg per il suo impegno in favore dell’ambiente.

Da parte sua la giovane attivista svedese, che aveva chiesto di incontrare Papa Francesco, lo ha ringraziato per il grande impegno in favore della custodia del creato".