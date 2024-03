In un affascinante viaggio tra tradizione e innovazione, oggi ci immergiamo nel cuore della Sicilia, ad Raffadali, per scoprire le delizie culinarie di "Le Fontanelle". Fondato da un imprenditore che ha ereditato la passione e il savoir-faire familiare, questo locale non è solo un ristorante, ma un custode della tradizione del food italiano, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Dal successo a “Il Salotto delle Celebrità” in occasione del Festival di Sanremo alla passione per la musica, esploreremo i sogni e i progetti di chi ha reso la pizza un'arte capace di unire sapori, persone e culture.







“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Il mio locale “Le Fontanelle“ si trova ad Raffadali, Agrigento. La mia azienda porta avanti la tradizione familiare del food. Sono cresciuto e mi sono formato vedendo mio padre lavorare, questo mi ha permesso di apprendere vari aspetti di questa professione, dalla maestranza dell’impasto alla gestione della parte più organizzativa aziendale. Ho deciso 9 anni fa di aprire il mio locale dove custodisco il passato, sempre adattandolo ai giorni d’oggi. La mia missione è riuscire a rendere le mie pizze digeribili e leggere e far conoscere i nostri prodotti dop siciliani ad una platea di clienti sempre più vasta.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Già il progetto “Sanremo” mi sembra una bellissima realtà che vivo già da 4 anni. Quest’anno, a “Il Salotto delle celebrità”, io e tre colleghi preziosi (Fabio Ferrara, Tommaso Dattoli e Simone Scancarello) siamo stati in veste di coordinatori dell’area pizzeria e con il nostro team di pizzaioli, abbiamo avuto un ruolo molto importante per la riuscita del magnifico evento.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

É molto stimolante per me riuscire ad essere a certi eventi, conoscere colleghi e professionisti, confrontarmi e scambiare le mie conoscenze e ampliare sempre il mio saper essere. É un onore far conoscere il mio prodotto a vip, cantanti, giornalisti. Il feedback è stato positivo e ne vado molto fiero.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Ascolto molta musica, dire che ci sia un particolare gruppo o cantante che mi influenzi è difficile, mi faccio trasportare dal mood. Quest’anno al festival ho particolarmente apprezzato i giovani che hanno portato all’Ariston una ventata di aria fresca.