Royal News da Londra. Harry e Meghan hanno comunicato alla Regina la loro volontà di non tornare ad essere dei working royals e così in un comunicato stampa di Buckingham Palace ha fatto sapere che sono stati tolti alla coppia patrocini e titoli militari, che saranno riassegnati ad altri membri della famiglia reale. Per Harry i tre titoli militari onorari rimanenti e i patrocini con la Rugby Football Union, la Rugby Football League e la Maratona di Londra e per Meghan, il patrocinio del National Theatre (che aveva ricevuto direttamente dalla Regina Elisabetta nel 2019).

Meghan Markle è in attesa del secondo figlio. La notizia è stata diffusa il 14 febbraio, per San Valentino dal loro amico e fotografo Harriman che ha raccontato a Vogue UK di aver scattato la foto da Londra quindi a quasi 9000 chilometri di distanza, realizzando l'immagine con «una fotocamera e un iPad attivato da remoto».

Secondo il settimanale People, l’abito lungo indossato da Meghan è di Carolina Herrera e si tratterebbe di un vestito su misura confezionato per la Duchessa di Sussex in occasione della sua prima gravidanza.

Sicuramente la scelta del giorno è un omaggio alla principessa Diana che annunciò l'attesa del secondogenito il 13 febbraio 1984 e il giorno seguente era su tutte le copertine.

