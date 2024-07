Trump aveva da poco iniziato il suo comizio a Butler, in Pennsylvania, a circa 50 km a nord di Pittsburgh, quando è stato colpito ad un orecchio da un proiettile. Vi sono stati alcuni colpi in successione. Dopo i primi spari la folla si è abbassata cercando di ripararsi, così come Trump che è stato circondato da agenti del Secrete Service che poi lo hanno portato via su un SUV fino al suo golf club a Bedminster, nel New Jersey.

Quello avvenuto ieri pomeriggio è stato il primo attentato ai danni di un presidente degli Stati Uniti o di un candidato alla presidenza dopo il tentato assassinio del presidente Ronald Reagan nel 1981. Uno dei portavoce della campagna alle presidenziali di Trump ha poi rassicurato sulle condizioni del candidato repubblicano.

L'attentatore, che ha fatto fuoco dal tetto di un edificio a meno di 150 metri dal luogo del comizio, domenica è stato identificato come Thomas Matthew Crooks di Bethel Park, Pennsylvania. L'uomo, un ventenne, è stato ucciso dagli agenti del Secrete Service che hanno risposto al fuoco.

Gli hanno appena sparato alla testa, sfuggito alla morte per un millimetro, è sanguinante, ma si rimette subito in piedi e con il pugno alzato urla una serie di vaffanculo in rapida sequenza.

La folla terrorizzata si rialza e lo acclama in delirio.

Ha già vinto tutto.#Trump pic.twitter.com/qZ5FxJo8g2 — Jj Karl One Jj™ (@KarlOne71) July 13, 2024

Se a Trump è andata bene, non è stato così per una persona che è rimasta uccisa e altre due gravemente ferite.

🚨#BREAKING: New video obtained by TMZ shows the shooter, reportedly identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, opening fire at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman can be heard yelling Crooks, what are you doing?! Get over here! pic.twitter.com/q3xiySmHSk — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 14, 2024

Il motivo dell'attentato? Gli investigatori non hanno avanzato alcuna ipotesi. Quello che al momento è stato accertato è che Crooks risulta iscritto come repubblicano nei registri elettorali dello Stato.

Polemiche sono sorte a seguito della gestione della sicurezza da parte del Secrete Service, che non avrebbe "bonificato" al meglio l'area dell'evento.

They left the roof wide open



Secret Service snipers had eyes on the shooter



People were screaming about a man on the roof with a gun



But Secret Service waited



They waited for him to take the shots



Then they killed the shooter



It was a setup



And he wasnt supposed to miss pic.twitter.com/IjI2x2swXS — DC_Draino (@DC_Draino) July 14, 2024

I principali esponenti del partito repubblicano e democratico, così come i leader stranieri, hanno prontamente condannato l'accaduto, così come il presidente Joe Biden:

"Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come nazione per condannarla".

Vale la pena riportare i commenti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di uno dei suoi vicepresidenti, Matteo Salvini.

Giorgia Meloni: "Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza".La signora Meloni sembra non essere informata sui contenuti dei comizi di Trump e delle sue dichiarazioni giornaliere, dove odio e violenza si intervallano a razzismo, omofobia, xenofobia...



Invece, per quanto riguarda Salvini, il suo commento è letteralmente da TSO, tanto è offensivo nella sua grottesca ridicolaggine:"Il mio commento, questa mattina in collegamento telefonico al TG1, a proposito degli spari durante un comizio di Donald Trump. Certi toni violenti della sinistra rischiano di armare i deboli di mente: è successo negli Usa, era capitato anche in Italia contro Berlusconi, mi auguro non ricapiti più".



Crediti imamgine: x.com/dictavenir/status/1812260271437525392/photo/4