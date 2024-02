Stava lavorando con un escavatore in un terreno di famiglia, nel pomeriggio di ieri, quando il mezzo si è ribaltato e per un uomo di 72 anni non c'è stato più nulla da fare. C. F., queste le iniziali della vittima, è morto questa mattina a Pioppo, vicino alla statale 186 a Monreale.

A lanciare l'allarme sono stati i parenti della vittima. Ma i soccorsi, che il 118 ha attivato anche con un elicottero, sono stati purtroppo inutili perché all'arrivo dei medici il pensionato era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la vittima schiacciata dall'escavatore, e anche i carabinieri.