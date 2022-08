Approvato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (Ta.Ri. 2022) con 14 voti favorevoli (Maria Sottile, Massimo Bagli, Antonino Italiano, Giuseppe Stagno, Alessandro Oliva, Francesco Russo, Alessia Pellegrino, Francesco Danilo Ficarra, Santi Michele Saraò, Rosario Piraino, Sebastiana Bambaci, Francesco Rizzo, Lydia Russo e Mario Sindoni) e 3 astenuti (Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro). Con lo stesso risultato dichiarata l’immediata esecutività della delibera.

Prima del voto il Consigliere Lorenzo Italiano ha deciso di ritirare i due emendamenti già presentati, peraltro accompagnati dal parere negativo, mentre venivano votati ed approvati sempre con 14 voti favorevoli e 3 astenuti un sub-emendamento e un emendamento all’articolo 22 del regolamento presentato dal Consigliere di Forza Italia Santino Saraò.

Il regolamento, che spiega efficacia dal 1 gennaio 2022, premesso che dello smaltimento dei rifiuti speciali se ne dovranno fare carico i produttori, individua – tra l’altro – la categoria dei contribuenti, i locali soggetti a pagamento del tributo, le superfici trattabili e la catalogazione, la declassazione del tributo e gli adempienti per poterne beneficiare, identifica le utenze domestiche, la composizione del nucleo familiare, le utenze non domestiche e le quote variabili con decorrenza, scadenza e documentazione a sostegno, le obbligazioni tributarie, quali sono le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni previste, i metodi di riscossione, i rimborsi e le compensazioni, l’approvazione delle tariffe e le sanzioni con l’applicazione degli interessi.