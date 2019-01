Dj Carisma al Circus beatclub di Brescia... e gli altri party del weekend

Giovedì 17 gennaio, Rehab, lo scatenato giovedì hip hip di Circus beatclub mette in console una delle dj girl hip hop più stimate dell'intera scena statunitense. Infatti dalla California arriva Dj Carisma, professionista del mixer che nel 2015 e nel 2016 è stata nominata Female Dj agli importanti Global Spin Awards. Da anni trasmette la sua musica e scopre talenti sulle più importanti radio californiane. Oggi per la precisione è Director/ Mixshow Coordinator per 92.3, storica emittente hip hop di Los Angeles e anche grazie al suo fiuto e al suo talento grandi talenti come Dj Khaled sono diventati star di grande livello.

Al Circus si continua a ballare con stile anche venerdì 18 e sabato 19 gennaio. Il 18 come super guest al microfono arriva Faber, uno dei vocalist simbolo della scena italiana.

Il 19 invece il party mette insieme tutta quanta la Circus family: Brio e Toma alla voce, Dr.Space in console... e soprattutto i veri protagonisti sono i tanti, tantissimi ragazzi che ogni weekend vengono a ballare nella disco simbolo di Brescia e non solo.



Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club propone oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso...

Circus Beatclub

via Dalmazia 127, Brescia

info 333 210 5400

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/