Il programma delle feste al The Beach Luxury Club on The Snow c/o Domina Coral Bay - Sharm El Sheikh è decisamente interessante, sia per chi vuol viverle in famiglia sia per chi invece si rilassa al caldo con gli amici.

Il 23 ed il 26 dicembre chi cena al The Beach Luxury Club on the Snow, uno spazio tutto nuovo, oltre ai piatti, si gode anche anche la musica degli Xverso, Tiziano Ferro Tribute Band ben conosciuta dagli appassionati e non solo. Per questa formazione non si contano le esibizioni, in tutta Italia: i loro concerti emozionano, grazie all'incredibile somiglianza vocale del frontman Devis Manoni, alla bravura dei musicisti, a tanti effetti scenici...

Come è logico che sia, The Beach Luxury Club on the Snow non si ferma neppure per Natale: il 24 ecco un divertente Xmas Dinner Show & Party, mentre il 25 va in scena uno scatenato Red Party, che culmina con una performance al mixer di Pablo, dj che di solito è in console al celeberrimo Pacha Club. Il 27 dicembre ecco invece il Disco Novanta Party, che vedrà sul palco anche un ospite speciale a sorpresa.

Ed eccoci finalmente a Capodanno '23: il 31 dicembre al The Beach Luxury Club on the Snow va in scena una attesissima New Year's Circus Night. Sul palco si esibiscono 20 artisti internazionali coordinati da Glamour Show: cantanti, ballerini, performer attivi in tutta Europa. Sul palco, c'è anche una coppia di artisti italiani conosciuti in tutto il mondo: In console c'è il sound eclettico di Saintpaul Dj, mentre alla voce c'è Eliza G. Semifinalista a The Voice of Italy nel 2019, Eliza G. ha una carriera internazionale consolidata. In America Latina è una star e ha partecipato a Eurovision Romania.

Il 2 gennaio '23, ecco un altro appuntamento tutto da vivere al The Beach Luxury Club on the Snow, una nuova occasione per vivere la magia di Capodanno: New Year's Reload, Capodanno "Atto Secondo". Sul palco del The Beach Luxury Club tornano i 20 artisti internazionali di Glamour Show, guest dj invece questa volta è Pablo from Pacha Club.



Riassumendo, ogni sera, dal 21 dicembre '22, sul palco di The Beach Luxury Club on the Snow, hot sport di Domina Coral Bay, a Sharm, si susseguono dj set, concerti e spettacoli, accompagnati da un menu alla carta all'altezza delle aspettative dei più esigenti: la cucina è d'ispirazione mediterranea, ma non mancano proposte sushi e thai. Per alcuni eventi, invece, la proposta è quella di menu guidati sempre diversi che puntano come sempre sulla qualità. Gli show hanno come tema il circo, inteso come un luogo che mette insieme amici, adulti e bambini... "Al posto degli animali, che vogliamo vedere liberi nella natura, mettiamo sul palco artisti, dj e musicisti attivi in mezzo mondo", spiega Manuel Dallori, Corporate Director di Domina e fondatore di The Beach Luxury Club.

In altre parole, le feste di fine anno al The Beach Luxury Club, luogo da sogno aperto dal mattino a notte fonda che brilla tra le tante proposte di Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, sono da sempre un momento speciale. Quest'anno poi, dopo la giornata passata in spiaggia (a cui dal 20 dicembre '22 al 7 gennaio '23 si può accedere solo con prenotazione), ogni sera e ogni notte, le emozioni sono ancora più belle. In spiaggia, oltre al sole, vanno in scena colazioni, brunch, pranzi, aperitivi, sunset ritual (…). Dalle 19:30, invece, ci si trasferisce nella nuova struttura The Beach Luxury Club on the Snow, un grande lounge panoramico sul mare da 700 posti a sedere e 1200 MQ, il luogo perfetto in cui godersi dinner show, live music e dj set d'eccellenza.



Per info e prenotazioni: [email protected] WhatsApp: +20 1002594624



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2). Si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Non manca, a Sharm, The Beach Luxury Club on the Snow, un ampio spazio panoramico al coperto, per godersi dinner show e dj set d'eccellenza in ogni stagione.