L'ultima edizione del Festival di Sanremo ha generato una vasta gamma di opinioni, nonostante abbia ottenuto un buon successo di ascolti. Tuttavia, alcuni critici, come Vittorio Sgarbi, hanno espresso la loro insoddisfazione riguardo alla manifestazione. In un'intervista con La Stampa, Sgarbi ha definito il Festival "miserabile, insensato, insignificante e infantile". Egli sostiene che gli attuali dirigenti della Rai misurano il successo soltanto in termini di ascolti e che questo approccio commerciale non fa giustizia alla vera essenza della cultura.

Sgarbi ha anche espresso la sua opinione riguardo ai vari personaggi che hanno preso parte all'evento. Ha dato a Amadeus un voto di 7,5, sottolineando la sua sobrietà ed eleganza come presentatore. Tuttavia, ha criticato duramente la performance di Chiara Ferragni, descrivendola come "analfabeta funzionale" e "inapta". Ha anche espresso la sua opinione sulle prestazioni di Fedez, definendolo "pessimo" ma "non un incapace totale". Sgarbi ha concluso affermando che non si può permettere che la cultura italiana sia gestita da personaggi come Amadeus, Fedez e Ferragni che, secondo lui, non hanno alcuna conoscenza della cultura.