"Amiche e Amici, vi lascio su Instagram e Facebook, questo link - bit.ly/ModusDjSetPRE - il preview del mio ultimo dj set 100% Vinile. La selezione Musicale fa paura, un concentrato di eleganza, ottimo sound, brani cantati... riassumendo il top dal panorama House Music. Ci vediamo presto!".

Ecco come Modus Dj presenta ad amici e fan il suo nuovo dj set, che pubblicherà presto. La foto che vede qui, con due cdj al posto dei giradischi non rappresenta bene l'evento... ma l'attesa c'è. Siccome la bella musica emoziona, mentre la aspettiamo, possiamo anche divertirci con qualche dettaglio... ovvero il luogo scelto per questo dj set, la "sala giochi" di Modus, in cui spiccano ben 4 diverse edizioni della Playstation. Evidentemente è un grande appassionato di videogame.

Perché giocare è importante, se lo si fa con la musica lo è ancora di più... e la musica, specie nel bel mezzo di una pandemia che impedisce di ritrovarsi, non può che essere condivisa con ogni modalità possibile.

Proprio per questo Modus Dj ha deciso di far ascoltare tutta quanta la sua "Come and go with Me", brano pubblicato da Purple Music, la label di Jamie Lewis, un riferimento per chi ama la house, direttamente sulla sua pagina Instagram.

Spicca la voce unica di Andrea Love, c'è ritmo, c'è melodia... e c'è energia. Non è stato un anno facile per Modus Dj, il 2020, come per nessuno di noi. Ma musicalmente i risultati non sono mancati: di "Come and go with Me" è uscito anche un bel remix curato da Jamie Lewis, il boss di questa label. Perché si tratta proprio una gran bella canzone.



Modus ft. Andrea Love - "Come and Go with Me"

www.instagram.com/p/CKTZVZYKsPR/

www.traxsource.com/title/1400930/come-on-and-go-with-me

www.beatport.com/release/come-on-and-go-with-me/3081547