Apre l'unico Villaggio Gay in Italia e in Europa! il Gay Factory Summer Village, in Abruzzo, a Francavilla al Mare, sabato 28 maggio 2022, Madrina la showgirl Valeria Marini, a cui verra’ conferito il Gay Icon Awards 2022!

A realizzare il mastodontico progetto e' il regista e Art Director Internazionale Maximo De Marco , che da tanti anni cura l'immagine di artisti di fama Internazionale , da Claudia Koll a Boy George e Madonna, di cui ha curato il lancio Europeo del Tour “Madame X” nel 2019, De Marco e' uno dei piu' importanti Art Director al Mondo, Premio Cavallo D'Argento RAI alla carriera, Premio Music Life Awards SKY e International Art Director dell'UNESCO.

Il Gay Factory Summer Village e' un progetto unico e ambizioso a cui De Marco lavora da oltre 6 anni , riuscendo a creare un gemellaggio storico tra Spagna e Italia, realizzando un progetto mai visto sino ad oggi , con oltre 10.000 mq di spazi immersi in un bosco, con: Discoteca, Lounge Drink & Aperitivi , Piscina & solarium, Area Shopping con la linea only for man “Maximo”, un Drive In , una Gim area all'aperto, una “Love Park”, caffetteria & sala da the’, teatro, rosticceria, studio televisivo, guesthouse e il SOS Omofobia Point, dove denunciare atti di discriminazione e di violenza omofobica!

Il Gay Factory nasce come “isola di liberta'” per contrastare ogni forma di discriminazione di genere , l'omofobia e il bullismo e difendere il diritto di amare di ogni uomo, senza alcun pregiudizio ne' barriere...

Il progetto nasce con il sostegno di Canal G Onlus Italia e l'European Gay Network di Barcellona , sotto l'alto Patrocinio Morale della SIAE.

Ma le sorprese del Gay Factory Summer Village non finiscono qui! Infatti da giugno a settembre il Villaggio si trasformera' in un set cinematografico per realizzare la prima serie tv a tematica GLBTQ+ d'Italia! Con una co-produzione Italo-Columbiana che uscira' in tv sia in Italia che e in America Latina!

Il Villaggio aprira' Sabato 28 Maggio con una grande overture senza precedenti, con una parata di Star Nazionali ed Internazionali che saranno presenti all’inaugurazione, star del cinema e della tv, della musica, del teatro e della moda, Inoltre ci saranno modelli internazionali che sfileranno la nuova collezione Maximo Mens' underwear a bordo piscina... e uno straordinario “pool party” ! Ma la serata avra' anche un risvolto sociale che e' l'anima del Gay Factory Summer Village...verranno raccolte delle offerte per sostenere la comunita' GLBTQ profughi della guerra in Ucraina.

Il programma settimanale del Villaggio, propone 4 mesi di eventi no stop, da giugno a settembre, a partire dal mercoledi' al sabato con apertura dalle 18.00 alle 04.00 di notte! L'ingresso sara' giornaliero e permettera' di entrare ed uscire a proprio piacere, durante l'arco della giornata e di usufruire di tutti i servizi all'interno del Villaggio.

Ad animare i fine settimana del Gay Factory Summer Village i “Shower Boys”, modelli internazionali live “sotto la doccia”! La Drag Star ufficiale del Villaggio Lakisha Moore e in esclusiva assoluta Spiderman Dj!

I party settimanali in esclusiva saranno : il mercoledi' con il “Drag Factory Night” dedicato al magico mondo delle Drag Queen, il giovedi' con“80 voglia di...” con revival di musica anni 70, 80,90 per tutti i nostalgici...il venerdi' e' “pool party star” con i party ufficiali delle pop star piu' amate e icone gay di tutti i tempi e Il sabato il party piu' divertente e cool dell'estate “la festa della banana!” dove il divertimento e' assicurato!

Inoltre nel Drive In, ogni notte proiezione dei film cult GLBTQ e prime visioni assolute! Da“ tutti parlano di Jamie “ a “ tuo Simon “, fino alla serie piu’ amata dai gay di tutto il Mondo : “ Will & Grace”!

Tra gli eventi piu' attesi della stagione estiva, sabato 18 giugno evento tributo a Raffaella Carra' nel giorno del suo compleanno, Sabato 25 giugno la 1° edizione del Gay Pride dell'Adriatico, Sabato 30 Luglio elezione del “Mister Gay Factory Village 2022 “, lunedi' 15 agosto a Ferragosto , approda al Gay Factory, direttamente da Barcellona, il Gladiator Disco Party, il disco party gay tra i piu' famosi in Spagna, giovedi' 25 agosto, concorso nazionale del Drag Superstar Italia 2022.

In programmazione anche dei concerti, di cui vi anticipiamo solo una data, quella di domenica 31 luglio, con un icona gay musicale, tra le piu' amate in assoluto dal mondo GLBTQ : Viola Valentino Live in Concert!

Per conoscere la programmazione completa del Gay Factory Summer Village basta collegarsi sul sito ufficiale o attraverso tutti i social piu' importanti @gayfactoryvillage o attraverso il numero 3206419931.

Il Gay Factory Summer Village si trova in Strada S.Elena 10 a Francavilla al Mare ( CH) .

www.gayfactory.it