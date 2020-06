318 i nuovi casi di contagio da Covid il 2 giugno, di cui gran parte in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, con il totale dei contagiati che è arrivato a 233.515. Il numero dei positivi è invece sceso di 1.474, con il totale che è arrivato a 39.893.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.255 in Lombardia, 4.828 in Piemonte, 2.912 in Emilia-Romagna, 1.403 in Veneto, 1.011 in Toscana, 546 in Liguria, 2.847 nel Lazio, 1.326 nelle Marche, 890 in Campania, 1.051 in Puglia, 283 nella Provincia autonoma di Trento, 966 in Sicilia, 244 in Friuli Venezia Giulia, 743 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 155 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 112 in Calabria, 133 in Molise e 24 in Basilicata.

Tra i positivi, 408 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a 24 ore fa, 5.916 i ricoverati con sintomi, con un decremento in questo caso di 183, e 33.569 in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 160.092, con un incremento di 1.737 rispetto a lunedì.

Oggi i deceduti sono oggi 55, con il totale che ha raggiunto i 33.530.