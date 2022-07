Max Verstappen (Red Bull) si è aggiudicato la gara Sprint del GP d'Austria che si è corsa sabato pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Dietro l'olandese le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Alla partenza, Verstappen ha spinto Leclerc verso il muro che separa la pista dai box e si è garantito la testa della gara fin dalla prima curva. Ovviamente a parti invertite, l'olandese avrebbe chiesto al proprio team di far intervenire la direzione gara per penalizzare il monegasco o, in subordine, di chiedere ad Amsterdam l'invasione del Principato di Monaco.

Verstappen è poi riuscito ad allungare anche perché Sainz, nei primissimi giri, ha tentato in più di un'occasione di prendersi la seconda piazza, salvo poi desistere per aver "spiattellato" le gomme anteriori, dopo aver frenato in ritardo in uno dei tentativi di superare il compagno di squadra.

Il distacco di Leclerc da Verstappen è sempre stato sotto i 3 secondi, fino a ridursi della metà nell'ultima parte di gara. Sainz ha mantenuto la terza piazza arrivando con oltre 5 secondi di distacco e domani, alla partenza, avrà a fianco la Mercedes di Russell, oggi quarto a più di 13 secondi. L'altra ex freccia d'argento di Hamilton si è piazzata all'ottavo posto dopo che l'inglese si è toccato in avvio gara con l'Alpha Tauri di Gasly, per poi lottare nella seconda parte con la Haas di Schumacker, alla fine nono, su cui ha avuto la meglio poco prima del traguardo. Settima l'altra Haas di Magnussen.

Sarà quinto in griglia Sergio Perez, con l'altra Red Bull, che dal 13° posto iniziale ha recuperato posizioni su posizioni e domani potrà sicuramente essere protagonista. Al suo fianco avrà l'Alpine di Ocon, mentre il suo compagno di squadra Alonso, autore anche lui di un'ottima FP2 in mattinata, nel pomeriggio ha avuto un problema tecnico che gli ha impedito di prendere il via e domani partirà così dall'ultima posizione.

A concludere l'elenco dei primi 10 piloti in griglia, Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo.

Anche in questa gara si assegnavano dei punti per il mondiale. Adesso Verstappen è a 189, Perez a 151, incalzato da Leclerc a 145, mentre Sainz è a 133. Più staccati i due piloti Mercedes, Russell ed Hamilton.

Su Spielberg, nelle prossime ore, è previsto l'arrivo della pioggia che durerà tutta la notte per terminare in mattinata. In teoria, pertanto, domenica la gara si dovrebbe disputare in condizioni normali, anche se la pista avrà perso la "gommatura" dei primi due giorni.

La partenza è prevista alle ore 15.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1545793176111398912