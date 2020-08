Se la vita si guardasse al contrario.... o anche il mondo che ci circonda . Un sasso nello stagno sperando che faccia cerchi...

Forse spesso l’esercizio più bello che ognuno dovrebbe fare è vedere il mondo e ciò che ci circonda al contrario.

Iniziamo dal guardare non davanti ma ogni tanto , non indietro come si dice, ma "in alto"… vi accorgerete di non avere mai visto i fiori sul balcone del palazzo della solita strada che percorrete tutti i giorni. Scoprirete che all’ultimo piano vi è una bandiera e che quel palazzo ha un cornicione tutto disegnato.

Sarebbe opportuno ogni tanto dire buon giorno alla notte e buona notte al giorno. Cenare a mezzogiorno e pranzare la sera, ascoltare le notizie del giorno prima il giorno dopo.

Guardiamoci intorno come potrebbe fare il nostro gatto o cane.... Come ci sta vedendo? Ciò che vediamo è quello che realmente è o è solo il modo con il quale siamo stati costruiti per vedere le cose?

Proviamo a usare la sinistra se usiamo sempre la destra e a camminare ad occhi chiusi in casa.... impariamo a comprendere cosa abbiamo in mano solo toccando.

Se siamo alla foce del fiume pensiamo alla sorgente, se siamo sulla sorgente pensiamo quante cosa fa quel fiume...

Iniziare a leggere gli articoli del gioRnale e non i titoli… ecco la gente già non legge, poi legge male e poi spesso crede che il titolo sia l’articolo.

Magari sarebbe bello come titolo inserire l’articolo e l’articolo diventare il titolo.

Se continuiamo a pensare come tutti, se guardiamo sempre gli stessi angoli e orizzonti, sembrerà sempre tutto uguale.

Ecco , forse perchè associamo spesso la follia alla genialità... che sia questa la soluzione....?

Spesso vediamo una margherita dal fiore, giriamo lo stelo… è verde, reciso, interrotto esisteva altro.... la foglia da sotto come è fatta?

Non spogliamo una donna se la vediamo....vestiamola....

Incuriosiamoci per le cose, non fermiamoci alla superficie… un personaggio che mi piace ricordare, di qualche tempo fa, quando gli cadde una mela sulla testa aveva tre possibilità: Arrabbiarsi… mangiarla… o comprendere perché era caduta. Si chiamava Newton e grazie a lui oggi conosciamo la gravità.

Se la strada non la vedi disegnala.... e pensa spesso al contrario e guarda oltre l'orizzonte... oltre la curva della strada che stai percorrendo… può aiutarti.