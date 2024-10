L'industria europea della ceramica opera nel rispetto di rigide normative sul lavoro che garantiscono condizioni di lavoro, salute e sicurezza eque per i suoi lavoratori.

"L’ingrediente segreto" è una campagna a 360º che mette in evidenza il buon lavoro del settore ceramico europeo, svelando l'ingrediente segreto che compone questo materiale: il rispetto.

L'Associazione Spagnola dei Produttori di Piastrelle e Pavimenti in Ceramica (ASCER), grazie al finanziamento stanziato dalla Generalitat Valenciana, ha lanciato la campagna "L'ingrediente segreto" con l'obiettivo di rendere visibili e valorizzare gli aspetti e i valori del settore ceramico europeo, come il rispetto per i lavoratori del settore e i loro diritti in ambito lavorativo.

Attualmente, l'industria europea della produzione di piastrelle di ceramica fornisce più di 53.000 posti di lavoro diretti (Spagna 15.000) e si stima che per ogni posto di lavoro diretto vengano generati tra i 3 e i 4 posti di lavoro indiretti e indotti.

Questo settore opera secondo le rigide normative sul lavoro stabilite dall'Unione Europea, che garantisce condizioni di lavoro eque, salute e sicurezza e promuove l'uguaglianza di genere e la non discriminazione. Tutti i paesi dell'UE hanno il proprio quadro normativo allineato alla legislazione del lavoro dell’UE; quindi, abbiamo regolamenti come lo Estatuto de los Trabajadores (Spagna) o lo Statuto dei Lavoratori (Italia) che regolano aspetti fondamentali del lavoro come i contratti, l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, le cause di sospensione o risoluzione dei contratti e i diritti sindacali. Inoltre, i contratti collettivi di settore, negoziati tra imprese e sindacati, fissano retribuzioni, orari di lavoro specifici e altre condizioni di concreta applicazione nel settore. Altre leggi come la legge sulla sicurezza sociale garantiscono anche diritti come l'invalidità o le prestazioni pensionistiche e sono vigenti regolamenti aggiuntivi che coprono specifiche situazioni lavorative.

In termini di prevenzione dei rischi occupazionali, il settore ceramico europeo segue rigorosamente le normative imposte dall'Unione Europea, valutando e mitigando i possibili rischi per i dipendenti. In Spagna, la legge sulla prevenzione dei rischi occupazionali e altre normative garantiscono elevati standard di sicurezza, sotto la supervisione dell'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale. Alcune delle misure più diffuse nel settore per preservare la sicurezza e l'igiene dei propri dipendenti sono l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) tra cui le scarpe antinfortunistiche, guanti antitaglio e anticalore, tappi per le orecchie, mascherine; oltre ad altri elementi di protezione fisica come barriere di sicurezza o altri dispositivi di sicurezza che funzionano con fotocellule o sensori laser.

Un'altra delle principali priorità del settore è quella di curare e facilitare l'attività del lavoratore. Grazie alla costante innovazione, all'adeguamento dei processi produttivi e all'implementazione di nuove tecnologie di automazione e digitalizzazione, è stato possibile ridurre significativamente lo sforzo fisico, in modo che i lavoratori svolgano principalmente compiti di controllo e supervisione.

Inoltre, esiste un ampio ecosistema di formazione altamente qualificati per i professionisti che desiderano specializzarsi nel settore. Ciò include studi universitari specializzati in settori come l'ingegneria chimica, l'ingegneria industriale, il design e il commercio, nonché diplomi di formazione professionale volti a migliorare la formazione dei futuri professionisti. I cluster ceramici come quello spagnolo e italiano hanno istituti tecnologici come l'ITC (Istituto di Tecnologia Ceramica) e il CCB (Centro Ceramico) che promuovono l'innovazione e il trasferimento di expertise nelle aziende del settore.

Scopri cliccando su questo link il rispetto per le persone

Oltre al rispetto dei lavoratori del settore e dei loro diritti del lavoro, attraverso questa nuova campagna, il settore si prefigge come obiettivo risaltare e mettere in luce tutti i valori, gli aspetti e le qualità che rendono unica la ceramica europea: il rispetto per l'ambiente, l'impegno per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, il rispetto per la tradizione e del patrimonio culturale, attenzione ai dettagli e radicamento al territorio, facendo sempre appello all'emotivo, a quel sentimento di origine, ad un modo di fare e di creare allineato ai principi che governano la società europea.

La campagna si compone di un video principale in formato audiovisivo con contenuti emozionali e racconta come la ceramica europea sia presente in tutti i momenti della nostra vita, accompagnando le persone dalla prospettiva dell’Ingrediente Segreto, dove vengono messe in risalto la nostra tradizione, i costumi e la storia, l'impegno sociale e ambientale e il rispetto per le persone. Ed è sempre la ceramica europea a fare da protagonista, sottolineando ciò che rende questa ceramica un materiale unico nel suo genere: il rispetto.

Scopri cliccando su questo link il video della campagna "Il rispetto: l’ingrediente segreto della ceramica europea"

Oltre al video principale, sono state sviluppate anche delle video pillole per mostrare "cosa c'è dietro" la ceramica europea raccontata dagli operatori del settore, specialisti che ci forniscono maggiori dettagli su ogni specifica area della produzione ceramica europea, aprendoci le porte alla loro esperienza ed expertise, ed illustrandoci come ciascuno di loro fornisce l'"ingrediente segreto": rispetto per l'ambiente, rispetto per le persone, rispetto per le idee, rispetto per il cliente.

Scopri cliccando su questo link il rispetto per l’ambiente



Scopri cliccando su questo link il rispetto per le idee

Scopri cliccando su questo link il rispetto per i dettagli

Tutti i video della campagna disponibili in diverse lingue sono accessibili dalla landing page: thesecretingredient.info, che raccoglie tutti i contenuti e i materiali della campagna.

La campagna sarà lanciata in Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna attraverso piattaforme digitali e con risonanza sui media tradizionali. Inoltre, al fine di avere un impatto sulle diverse tipologie di audience a cui è rivolto, quali il settore della distribuzione, il settore dell'edilizia e della decorazione e il consumatore finale, saranno sviluppate ulteriori strategie complementari di marketing e public relations.

Campagna finanziata dalla Generalitat Valenciana.

