"Fedeli in attesa del parroco per la messa domenicale delle 18,15, qualcuno è arrivato anche da Gallarate, ma il prete non si presenta e dopo quasi 15 minuti di attesa arriva l’annuncio che la funzione non ci sarà per mancanza di preti con i presenti che sono stati dirottati alla chiesa di San Michele dove, alla messa per salutare don Alberto Ravagnani, erano presenti ben quattro sacerdoti.

C’è stupore nel quartiere bustocco dove nei giorni scorsi era stato annunciato che i due preti (don Giovanni Fumagalli e don Gianluca Tognon) sarebbero andati via ad inizio settembre ma nessuno aveva avvisato che la messa domenicale era rimasta scoperta".

A raccogliere l'appello, tra le righe della notizia pubblicata da varesenews.it, il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati che rilancia al Papa e ai Vescovi italiani la proposta di essere riaccolti nel ministero per gestire le parrocchie senza preti.