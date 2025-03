Giorgia Meloni sta giocando un ruolo centrale nella trasformazione della gestione della migrazione all’interno dell’Unione Europea. La sua leadership si sta rivelando sempre più incisiva, non solo per la fermezza con cui affronta il fenomeno migratorio, ma anche per la visione comunitaria che sta cercando di instaurare. Un aspetto cruciale della sua strategia riguarda il nuovo regolamento sui rimpatri, che rappresenta un passo avanti importante nel superare la frammentazione della politica migratoria europea, spingendo verso una visione più integrata e coerente tra gli Stati membri.

Il regolamento, che la Commissione Europea presenterà a Strasburgo, introduce importanti novità: da un lato, stabilisce che le misure di rimpatrio non saranno più una mera direttiva, ma un regolamento vincolante, obbligatorio per tutti i Paesi dell’UE. Ciò significa che ogni Stato membro dovrà applicare in modo uniforme e tempestivo le normative sui rimpatri, riducendo la disparità di approcci tra i vari paesi e garantendo un’azione più coordinata e solidale.

Una delle novità principali è l’introduzione di un “ordine di rimpatrio europeo”, che renderà i provvedimenti di espulsione eseguibili in tutta l’Unione. Si tratta di una misura che permetterà di armonizzare le politiche nazionali, aumentando la possibilità di rimpatriare coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale. Inoltre, il regolamento prevede il divieto d’ingresso per chi non collabora al rimpatrio volontario, creando un deterrente significativo contro la fuga da uno Stato membro all’altro senza autorizzazione.

Un altro aspetto rilevante è l’apertura agli “hub di rimpatrio”, che potrebbero consentire l’esternalizzazione della gestione di alcuni rimpatri a Paesi terzi come l’Albania. Questo approccio, sebbene oggetto di critiche da parte di alcuni eurodeputati, come la tedesca Birgit Sippel, rappresenta una novità che, se ben gestita, potrebbe migliorare l’efficienza del sistema migratorio europeo, riducendo i costi e aumentando la capacità di rimpatrio. Tuttavia, gli accordi con Paesi terzi saranno subordinati al rispetto dei diritti umani e dovranno prevedere monitoraggi continui per garantirne l’attuazione in modo trasparente.

Le critiche di alcuni esponenti socialisti europei al modello di rimpatri, che ricordano l’accordo tra Italia e Albania, non oscurano i progressi che si stanno facendo in direzione di un sistema migratorio più ordinato e funzionale. La gestione della migrazione, infatti, non può più essere un tema esclusivamente nazionale, ma richiede una risposta comune, solida e cooperativa a livello europeo. Giorgia Meloni, con il suo impegno per un’Europa più coesa, sta rafforzando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, facendo della sua politica migratoria una priorità anche per l’UE.

In un contesto globale sempre più complesso, la strategia di Meloni sta guadagnando visibilità e consenso, consolidando la sua posizione di leader influente nel panorama politico europeo e internazionale. La strada tracciata dal nuovo regolamento sui rimpatri potrebbe segnare una svolta importante nel governo della migrazione, unificando gli sforzi degli Stati membri e facendo della solidarietà e del rispetto dei diritti umani pilastri irrinunciabili di una gestione comune più equa ed efficiente.