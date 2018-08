Dal 14 al 16 settembre a Levico Terme la seconda edizione dell'Alzheimer Fest

Si svolgerà a Levico Terme, in provincia di Trento, dal 14 al 16 settembre la seconda edizione dell'Alzheimer Fest.

Saranno 150 gli eventi della tre giorni trentina organizzata per far riflettere sul tema dell’Alzheimer con serietà, ma senza rinunciare a momenti di leggerezza e di festa per far sentire meno sole le persone affette da demenza e le loro famiglie.

Musica, teatro, cinema, mostre, laboratori, passeggiate... un susseguirsi ininterrotto di appuntamenti alla cui realizzazione hanno partecipato medici, artisti, associazioni, gruppi, imprese, musei che "appassionatamente" hanno sostenuto l'iniziativa e hanno permesso che potesse essere realizzata.

Il Festival coinvolgerà completamente Levico Terme con i vari eventi che si svolgeranno al Parco delle Terme, nella piazza della Chiesa, presso il Teatro Caproni, sulle rive del lago di Levico...

Il programma dettagliato sarà consultabile sul sito www.alzheimerfest.it.