Radio Studiopiù Party Time 80 - 90, la compilation selezionata da Paola Peroni & Graziano Fanelli

L'estate sta arrivando e un gran bel modo di prepararsi al caldo e alla bella stagione è muoversi a tempo. Una bella idea è farlo ascoltando Radio Studiopiù Party Time 80 - 90 Selected by Paola Peroni e Graziano Fanelli, un doppio CD con 34 Tracce Originali pubblicato poche ore fa da Saifam Music con distribuzione Sony Music Italy.

La compilation è disponibile ovunque: nelle edicole, nei negozi di dischi e cd e sulle piattaforme digitali!… e contiene molti dei più importanti successi di un periodo irripetibile per la musica.

La compilation inizia con tante hit anni '80 e si conclude con scatenati brani anni '90, come una serata musicale in deciso crescendo.

Qui citiamo solo alcuni brani, in ordine sparso, visto che Radio Studiopiù Party Time 80 - 90 è vero viaggio musicale. Si passa da "Club Tropicana" degli Wham, il primo brano a "Freed from Desire" di Gala, da "Children" di Robert Miles a "Blue" degli Eiffel 65, da "Free" di Bacon Popper (ovvero un brano prodotto proprio da Paola Peroni!) fino a "The Final Countdown" degli Europe… l'energia e la cultura musicale di Paola Peroni e Graziano Fanelli, colonne musicale di Studiopiù e non solo, fanno il resto!

itunes.apple.com/it/album/radiostudiopiù-party-time-80-90/1458120724

www.studiopiu.net

www.grazianofanelli.com

www.paolaperoni.it

www.intercool.it