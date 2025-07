Mobilità romana, tra cantieri strategici, mezzi datati e nuove iniziative per i giovani: ecco le novità della giornata.

Dalla Metro C ai tram Stanga, passando per il ritorno dell’iniziativa “Lazio in Tour”, la giornata di oggi è stata ricca di sviluppi importanti nel trasporto pubblico romano.



Metro C: approvato il progetto della tratta T2

Con l’ordinanza 10M/2025, la commissaria Maria Lucia Conti ha autorizzato il consorzio Metro C (WeBuild e Vianini) a procedere con la progettazione esecutiva della tratta Venezia–Clodio/Mazzini. Il nuovo tratto comprenderà quattro stazioni: Chiesa Nuova, San Pietro (la più profonda, 48 metri), Ottaviano (interscambio con la Metro A e i tram) e Clodio/Mazzini.

Prevista una gestione compatibile con i lavori anche per la futura Tramvia TVA e un capolinea temporaneo per il tram 19 su viale delle Milizie. Tecnicamente, non esistono incompatibilità con la rete tranviaria esistente, ma restano aperti alcuni nodi politici. In attesa anche l’approvazione della tratta T1 verso Farnesina.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/07/metro-c-we-build-tratta-t2.html



Ondata di caldo, i sindacati contro i tram Stanga

Con temperature in forte aumento, i sindacati CGIL, CISL, UIL e CISAL hanno chiesto ad Atac il ritiro immediato dei tram Stanga, risalenti agli anni ’40 e ancora in servizio. Il problema principale riguarda le condizioni dei conducenti, costretti a operare in cabine prive di climatizzazione per oltre 6 ore. Ma anche l’utenza ne risente, con carrozze invivibili.

L’intervento non è semplice: i mezzi Cityway sono insufficienti e i Socimi non dispongono dell’aria condizionata nei vani passeggeri. I nuovi CAF Urbos arriveranno solo tra il 2026 e il 2027, lasciando per ora la rete tranviaria in bilico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/07/ritiro-tram-stanga-sindacati.html



Lazio in Tour 2025: bus e treni gratis per i giovani

Torna anche quest’anno l’iniziativa “Lazio in Tour”, che consente ai giovani tra 16 e 25 anni di viaggiare gratuitamente per 30 giorni consecutivi su tutti i bus Cotral e i treni regionali Trenitalia. Un’opportunità pensata per incentivare la scoperta del territorio e la mobilità sostenibile tra le nuove generazioni.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/07/lazio-in-tour-cotral-trenitalia-mezzi-gratis-giorni.html



Metro C: sospensione del servizio nel weekend

Per consentire alcuni collaudi, la linea Metro C sarà sospesa nel fine settimana. Atac ha previsto un servizio sostitutivo con bus-navetta. Gli utenti sono invitati a consultare gli orari aggiornati sul sito ufficiale.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/prolungamento-chiusure-metro-c-settembre.html



