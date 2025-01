Il tè earl grey è una bevanda molto diffusa e amata.

La sua fama si deve al suo aroma, davvero unico. Infatti, il tè earl grey è preparato con:

un tè , generalmente nero, ma al giorno d'oggi si può trovare anche a base di tè bianco , oolong o rooibosh,

, generalmente nero, ma al giorno d'oggi si può trovare anche a base di , o rooibosh, olio di bergamotto.

La sinergia data da tè e bergamotto crea una bevanda speciale, in cui non ci guadagna solo il profumo, ma anche le proprietà per la salute, che si sommano e massimizzano.

Il risultato è un tè che, effettivamente, se bevuto regolarmente e all'interno di una dieta sana e senza eccessi, può aiutare a contrastare l'obesità. Tutto merito dei suoi ingredienti che aiutano a limitare l'assorbimento di zuccheri e grassi introdotti con l'alimentazione.

In realtà, fermarsi qui quando si vuole parlare delle proprietà del tè earl grey è davvero riduttivo. Infatti, oltre all'azione anti obesità il tè earl grey ha anche i segueti benefici:

antiossidante ,

, antinfiammatorio,

cardioprotettivo,

utile a proteggere lo stomaco contrastando gastrite e ulcera.

Se desideri conoscere altre proprietà salutari del tè earl grey al bergamotto, la sua preparazione e le controindicazioni da tenere a mente puoi approfondire cliccando...