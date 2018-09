Svelato da Musk il primo passeggero che volerà intorno alla luna sul Big Falcon Rocket

Finora solo 24 astronauti sono volati oltre l'orbita terrestre, tra il dicembre 1968 e il dicembre 1972. A questi si aggiungerà, nel 2023 a bordo di un'astronave Big Falcon Rocket della SpaceX, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, fondatore e amministratore delegato di Zozo, un sito per acquistare abiti online ritagliati su misura del cliente grazie al sistema zozosuit.

L'identità di Maezawa è stata svelata lunedì sera in un evento speciale che si è svolto nella sede della SpaceX, a Hawthorne nei pressi di Los Angeles.

Maezawa, 42 anni, è un habitué dei settimanali giapponesi che si occupano di gossip grazie alla sua collezione di auto, fidanzate e arte, quest'ultima una passione che lo ha reso famoso anche in occidente, dopo aver acquistato all'asta un dipinto senza titolo del 1982 di Jean-Michel Basquiat per 110 milioni di dollari.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018



Quale sia il costo del viaggio non è stato svelato. Maezawa ha detto che è molto più costoso di un Basquiat, mentre Musk ha rivelato di aver ricevuto come anticipo un deposito significativo che avrà un impatto sul costo di sviluppo del BFR, stimato in circa 5 miliardi di dollari.

Nel settore dei viaggi spaziali, SpaceX è in concorrenza con Blue Origin, creata dal fondatore di Amazon Jeff Bezos e Virgin Galactic dell'imprenditore Richard Branson, che sono in gara per lanciare il primo veicolo spaziale privato in grado di far viaggiare chiunque, purché provvisto di un portafoglio ben fornito, in orbita intorno alla terra.

I "turisti" di Blue Origin e Virgin Galactic pagheranno tra i 200 e i 300mila dollari per un volo di meno di due ore. Leonardo DiCaprio e Justin Bieber si sono già prenotati.

Ma BFR è tutt'altro. Nei piani di Spacex sarà la nave spaziale che porterà persone e merci sia sulla luna che su marte, verso cui i primi voli senza esseri umani dovrebbero partire già dal 2022... anche se Musk ama essere molto ottimista nelle sue previsioni.