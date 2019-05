Porti chiusi e Ong in porto, ma i migranti continuano a sbarcare

56 uomini e 1 donna, migranti di diverse nazionalità, provenienti da Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh, alle 4 del mattino di questo venerdì sono approdati a Porto Salvo di Lampedusa con una barca partita dalla Libia.

Unica delle barche partite ieri dalle coste libiche che sono riuscite ad arrivare in Europa. 57 persone che sono riuscite a fuggire dall'inferno libico.

Le 57 persone sono state trasferite all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola.

Quanto sopra riportato conferma che i porti non sono "chiusi" e gli sbarchi avvengono, specialmente quando non sono ripresi dalle telecamere.

Inoltre quanto accaduto testimonia, ulteriormente, che è falso quanto sostiene il ministro Matteo Salvini che le partenze dal nord Africa avvengono in conseguenza della presenza delle navi delle Ong nel Mediterraneo. E infatti, Salvini si ben guardato di riportare la notizia sui propri account social, al contrario di quanto fa abitualmente.





🔵 Sono arrivate questa notte a Lampedusa le 57 persone segnalate ieri in mattinata dal Viminale via Twitter e avvistate dalla missione aerea di #SeaWatch in serata.



Le partenze non si sono mai fermate: solo ieri centinaia di persone in fuga dall'inferno libico. pic.twitter.com/k891usv4kT