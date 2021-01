Quella che si apre questo lunedì parrebbe essere la settimana decisiva per il prosieguo del Conte bis, che si trova davanti al bivio rappresentato da un possibile rimpasto (sostenuto sia da Pd che da M5S) o da una crisi di Governo minacciata con sempre più insistenza dal partito di Matteo Renzi, Italia Viva, convinto di poter trovare una maggioranza alternativa che escluda i grillini dall'esecutivo.

Entro l'Epifania, ma forse nelle prossime ore, sapremo il destino di Giuseppe Conte che già nei giorni scorsi aveva detto di avere la valigia pronta.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, quella che è in corso è una banale lotta di potere innescata dai denari del Recovery Fund, su cui tutti i partiti vogliono avere voce in capitolo per intestarsi meriti da rivendere poi in chiave elettorale.