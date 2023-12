Un gruppo di wedding planner internazionali ha condotto un educational tour visitando alcune selezionate strutture. Grande interesse per l’offerta di alta qualità del territorio.

La DMO Green Weekend (greenweekend.it) proseguendo nella propria attività ha organizzato giovedì 30 novembre, un programma specifico per presentare, a un gruppo di operatori ed operatrici internazionali operanti nel settore dell’organizzazione di matrimoni dall’estero in Italia, una prima selezione di strutture ricettive in grado di rendere “il giorno più bello” ancora più entusiasmante e romantico.

L’incontro di ieri è il primo di una lunga serie di azioni promozionali che hanno lo scopo di fare incontrare la ricca proposta del nostro territorio con operatori ed operatrici dei tanti mercati esteri che possiamo raggiungere con certezza grazie alla grande qualità delle strutture che adornano il nostro splendido territorio.

Grande l’interesse riscontrato da questo gruppo di wedding planner che ha potuto visitare e confrontarsi direttamente con gli operatori del territorio selezionati per l’occasione.

Il tour è partito dal Borgo della Merluzza una location ricca di storia e poesia in grado di offrire una varietà di soluzioni: all’interno, all’esterno, a bordo piscina, nel giardino segreto, nella storica cappella consacrata.

Grandi eventi e nozze da favola anche alla Tenuta di Ripolo. Nata attorno all'antica casina di caccia degli Odescalchi la struttura rende ogni desiderio possibile: dai grandi saloni interni, agli allestimenti a bordo piscina, dal rito sotto la grande quercia alla cena en plein air. Un luogo che per il suo fascino è stato scelto, negli anni, da personaggi quali Pino Daniele e tantissimi altri tra i quali molti calciatori.

Un matrimonio più country chic quello possibile a Il Frantoio, location affacciata sul lago, molto apprezzata dai wedding planner per la sua autenticità e protagonista sul territorio di una formula di successo come il matrimonio diffuso che ha coinvolto tutto il paese di Trevignano Romano.

E’ piaciuta molto anche La Collina dei Silenzi, una location immersa nel verde che oltre ad un panorama davvero unico, sul lago di Bracciano offre un servizio per tutte le esigenze puntando sulla cucina espressa, sugli allestimenti per ogni esigenza e sulla possibilità di soggiorno in loco per gli sposi e loro famiglie.

Tra le tante soluzioni proposte dal territorio anche il matrimonio in vigna grazie alle Cantine Capitani, azienda vitivinicola in grado di organizzare nozze tra i filari di vigneti affacciati sul lago.

Anche la ristorazione è stata molto apprezzata. Al Capannone il gruppo di wedding planner ha potuto degustare pietanze a base di pesce, tra i quali dei gustosissimi tagliolini al ragù di lago, ed immergersi nella magia dell’ambiente lacustre in una giornata uggiosa.

Un pranzo arricchito inoltre dai confetti, molto apprezzati, di Dolceamaro, azienda che unisce la ricchezza artigianale con la grande e squisita tradizione confettiera. Per tutti in omaggio bouquet de La Primula, fiorista di Anguillara dal 1952, quale saggio di addobbi ad effetto assecondando i desideri della coppia. Interesse e curiosità hanno poi suscitato la creatività dell’atelier di Gianfranco Venturi che ha presentato, tra gli altri, un originale abito da sposa: un chiodo bianco e tulle. Anche la proposta di Manifatturerranti per bomboniere da realizzare durante la cerimonia direttamente a telaio ha suscitato molto interesse.

Il confronto tra gli operatori è stato molto diretto in un'ottica di concretezza. Moltissime le domande dei wedding planner alle quali tutti gli operatori hanno saputo offrire risposte ragionate e dettagliate. Tra le criticità emerse quella della ricettività. A fronte di un'offerta diffusa di posti letto il territorio resta infatti carente di strutture di primo livello in grado di ospitare grandi numeri di ospiti.

Al tour di ieri, che segue quello realizzato in Sabina il 14 novembre scorso, la DMO Green Weekend, ne aggiungerà a breve altri. Tantissime, infatti, le strutture da promuovere e valorizzare. Una offerta variegata da scoprire da subito su greenweekend.it. Fruibile anche direttamente da App Store e Google Play grazie all’App green-weekend.

Il progetto, con il contributo della Regione Lazio, nasce da una rete di aziende, professionisti e comuni tra i quali: Vacone, Trevignano, Carbognano e Vejano.

