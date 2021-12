L'Udinese Calcio, comunica di aver esonerato il mister Luca Gotti. Dopo la sconfitta rimediata contro l'Empoli, il presidente Franco Soldati decide di esonerare il tecnico adriese e affidare la squadra al vice Gabriele Cioffi.

Ecco il comunicato dell'Udinese:

"Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera""Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio".

Il possibile sostituto di Luca Gotti potrebbe essere il tecnico spagnolo di Las Palmas Paco Jemez. Jemez ha allenato in Spagna il Rayo Vallecano ed il Granada, ed anche il Cruz Azul squadra che milita in prima divisione messicana. Paco Jemez sarebbe felice di venire qua in Italia, tanto che alcuni giornali titolano che si agià il "NUOVO TECNICO".

Paco è conosciuto anche per arrabbiarsi, e non poco, con i giornalisti in conferenza stampa, dove spesso dà risposte molto sgarbate. Lo farà anche qua in Italia? Sicuramente Paco Jemez sarebbe il profilo giusto per risollevare l'Udinese.